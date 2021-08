A Pozzengo il quarto appuntamento della rassegna LibrInValle: protagonista Adriano Antonioletti Boratto

Il 27 agosto, alle 21, a Pozzengo (Mombello Monferrato) il quarto appuntamento della rassegna itinerante LibrInValle con Adriano Antonioletti Boratto, editore e storico dell’arte.

Sarà dedicato all’arte il quarto appuntamento di LibrInValle, rassegna letteraria itinerante organizzata dall’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura, in collaborazione con i Comuni e le associazioni del territorio. Ospite di questa ‘tappa’, che si terrà nella frazione Pozzengo di Mombello Monferrato, venerdì 27 agosto alle ore 21, presso il Circolo Ancol, sarà Adriano Antonioletti Boratto, editore e progettista editoriale e docente di storia dell’arte, il cui intervento si incentrerà in particolare sul suo volume ‘La Via Sacra del Sempione – Tappe di un pellegrinaggio Mauriziano’, ma si soffermerà anche sul ricco patrimonio della Valcerrina riguardo ai luoghi di culto.

L’incontro verrà introdotto dal sindaco di Mombello Monferrato, Augusto Cavallo, che ormai da alcuni anni è organizzatore di iniziative che consentono una più approfondita conoscenza del territorio valcerrinese e monferrino, e l’autore dialogherà con Massimo Iaretti, consigliere delegato alla Cultura dell’Unione dei Comuni Valcerrina che evidenzia come ‘Sarà un’interessante occasione di confronto con il professor Antonioletti Boratto ed anche un momento di ulteriore conoscenza sul patrimonio delle chiese della Valle”.

Adriano Antonioletti Boratto, docente di storia dell’arte alle superiori, è Delegato Fai ai beni culturali di Alessandria, Conservatore del Duomo di Valenza, Conservatore del patrimonio culturale delle chiese della Bassa Valle Anzasca ed è stato editor della Basilica di Santa Croce a Firenze.