A Portacomaro il Campus musicale estivo raddoppia: due settimane di lezioni e di concerti

Giunto all’ottava edizione consecutiva il Campus musicale estivo di Portacomaro raddoppia. Due settimane piene di lezioni per un foltissimo gruppo di giovani musicisti provenienti da varie parti del Piemonte, ma non solo.

Ci sono allievi dei Conservatori di Torino, Alessandria, Cuneo e Milano, oltre ad iscritti provenienti da Trentino e Calabria e naturalmente, diversi astigiani. Il campus è organizzato dalla Banda Musicale Comunale di Portacomaro, con la collaborazione del Comune di Portacomaro e Fondazione Gente e Paesi. Le lezioni teoriche e le esercitazioni con gli strumenti si svolgono sia al mattino che al pomeriggio in diversi edifici del Ricetto di Portacomaro, oltre che nelle aule della Casa della Musica. Nel paese della musica, si torna a fare musica in presenza. Anche poche note ripetute di accordi da imparare a perfezioni possono dare il senso di una ripresa che si vuole accelerare incrementando anche attività culturali come il Campus musicale che, essendo residenziale, ha anche una significativa ricaduta economica su diverse strutture ricettive.

Le lezioni del primo ciclo sono iniziate il giorno di Ferragosto: contrabbasso, clarinetto, violino, pianoforte,con i docenti:

Davide Botto, (1° contrabbasso del Teatro Regio di Torino e insegnante del Conservatorio G. Verdi di Torino, direttore artistico del Campus fin dalla prima edizione);

Alessandro Dorella, (1° clarinetto del Teatro Regio di Torino e solista di fama internazionale);

Tomoka Osakabe, (concertino dei secondi violini del Teatro Regio di Torino, con gli altri docenti tiene i corsi fin dalla prima edizione del campus);

Lilly Franzolin, pianista, è tutor delle classi di contrabbasso presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Nel corso del Campus sono previsti alcuni saggi e concerti. Primo appuntamento della settimana, giovedì 19 agosto, nel Palatenda di Portacomaro, alle ore 21,15.

Il programma prevede brani solistici dal periodo barocco al ‘900, per pianoforte, clarinetto, violino, contrabbasso e ensemble di musica da camera.

E’ possibile prenotarsi sul sito www.casadellamusicaportacomaro.it, ingresso libero con Green pass.

La serata offerta dagli allievi del Campus sarà una sorta di anteprima al consueto appuntamento con il Concerto della Banda Musicale Comunale di Portacomaro che, per tradizione ormai da quasi mezzo secolo, apre la Festa Patronale di San Bartolomeo, che anche quest’anno subirà una serie di limitazioni.

Il concerto di apertura della Banda, che sarà diretto da Chiara Assandri, si conferma comunque un appuntamento molto sentito per la comunità di Portacomaro assai legata, da sempre, alla storica banda musicale, fondata nel 1893.

Altri appuntamenti musicali sono in programma Sabato 21 alle ore 21,30 con il concerto della cantante e violoncellista Simona Colonna.

Martedì 24, giorno di San Bartolomeo patrono di Portacomaro, alle ore 11, saranno inoltre inaugurate le nuove aule della Casa della musica ospitata nella Casa Pozzi, di proprietà del Comune che la ricevette in eredità dal dott.Giulio Pozzi, Dirigente Olivetti, nel 1987 in ricordo del fratello, il Capitano Luigi Pozzi, Martire di Cefalonia.

Il campus musicale residenziale proseguirà con altri docenti dal 24 al 28 agosto. Ci saranno lezioni di corno ( Carlo Durando, Orchestra Sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova), violoncello (Giuseppe Massaria, Francesca Villiot, Claudio Pasceri) e chitarra (Marco Silletti, Matteo Ravizza). Due concerti degli allievi sono previsti per i giorni 26 e 28 agosto alle ore 18 e 30, nel cortile della Casa dell’artista nell’antico Ricetto.