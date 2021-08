A Piovà Massaia una cerimonia e la messa per ricordare gli alpini “andati avanti”

Gli alpini della Prima Zona della sezione di Asti, si sono ritrovati, domenica scorsa a Piovà Massaia, al parco della rimembranza del paese.

La giornata è iniziata con l’Alzabandiera, con onore al caduti, alla presenza dell’assessore Mariella Ferrero, facenti funzioni da Sindaco, in sua assenza, del vice presidente dell’Ana di Asti Massimo Lavagnino e del delegato di zona e consigliere dell’Ana sez. di Asti Luigi Penna. Erano presenti i capogruppi di Aramengo, Cocconato, Colcavagno, Cortanze, Cunico, Montechiaro, Montiglio, Piea, Piovà, e Soglio, con la partecipazione di alcune madrine.

Dopo l’alzabandiera, il corteo si è diretto verso la vicina chiesa dei Santi Pietro e Giorgio, per ricordare gli alpini della zona 1 andati “avanti”. La S. Messa è stata officiata da don Claudio. La preghiera dell’alpino è stata letta dal vice presidente Lavagnino. Al termine della funzione religiosa, il corteo si è ricomposto ed è ritornato al parco della rimembranza per la posa di una ciotola di fiori in ricordo ai caduti di tutte le guerre.

I ringraziamenti dell’assessore Ferrero, facenti le funzioni da Sindaco e del vice presidente Ana Lavagnino per la suggestiva cerimonia. Un ringraziamento al trombettista maresciallo Jimmi D’Introno per aver scandito in squilli i momenti più significativi della cerimonia con alza ed ammaina bandiera ed in chiesa.

L’ammaina bandiera ha chiuso di fatto una mattinata ricca di avvenimenti, da parte di tutti i partecipanti un ringraziamento a tutti gli alpini intervenuti ed in particolare a Sergio Borgo, capogruppo di Piovà, per l’ottima organizzazione dell’evento.