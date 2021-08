A Montechiaro d’Asti il Comitato Palio propone la Festa medievale

Anche se il Palio di Asti 2021 non si correrà, Montechiaro non vuole rinunciare alla sua tradizione e così il Comitato Palio ha deciso di dare voce all’entusiasmo e alle tradizioni del paese organizzando una Festa Medievale, con mostre d’arte, costumi del Palio e Cena, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Bernardo.

Sabato 4 settembre alle 18 nella sala “mostre & costumi”, di via Vittorio Emanuele, 8 con l’esposizione di costumi del Palio. Hanno già aderito artisti da tutt’Italia: Bellaviti Elena, Binello Domenico, Borello Silvia Lenta, Bottero Marina, D’agostino Mirella, Di Benedetto Raffaella, Ghio Valter, Gribaudo Agnese, Inversi Tiziana, Macchiolo Pietro, Oliva Gabriella, Petrone Libero, Pezzetto Mirella, Meneghel Lorenzo, Oneda Cesare, Pietragalla Anna Maria, Ravera Lorenzo, Ricceri Sara, Riocci Andrea, Tacite Giuliano.

Sempre sabato 4 settembre alle 20 in piazza Umberto I, cena sulla suggestiva piazza del Comune, preceduta da una sfilata in costume, al rullar dei tamburi e allo sventolar delle bandiere. Saranno proposti: la tredura, frittata con gli erbi, pasta rustica en sabor di porco, manzo all’idromiele, vino speziato e acqua. Costo “trenta monete da un’euro. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie entro i 31 agosto): 3385628765 – graziacerruti67@hotmail.it

Allestimenti e scenografie medievali a cura della commissione artistica del Comitato Palio.