A Mombaldone doppio appuntamento culturale con la mostra “Mutus” e la presentazione del libro “Donne libere”

Sabato 4 Settembre 2021 alle ore 17, nella bella cornice del borgo medioevale di Mombaldone, sarà inaugurata la mostra di pittura e di fotografia “Mutus, quando le parole non bastano”. Nelle sale della biblioteca “Enrico Bonino”, saranno esposti i dipinti delle due artiste Alice ed Iris Zimmermann e le fotografie realizzate da Marco Leoncino.

I dipinti di Alice Zimmermann sono dedicati allo studio del paesaggio naturale. Nei mesi della pandemia e del conseguente isolamento, la natura ha costituito per molti l´unico luogo nel quale é stato possibile ritrovare la fiducia ed il proprio equilibrio interiore. Un rapporto complicato quello esistente tra l´uomo e la natura, specialmente in questo momento storico nel quale i cambiamenti climatici sono al centro di molte discussioni. Con il suo lavoro, la pittrice ha l´intenzione di stimolare l´osservatore a sondare la propria relazione con la natura, apprezzare la flora e la fauna che popolano il paesaggio ed assumere comportamenti più responsabili nei confronti dell´ambiente.

Iris Zimmermann presenta una serie di ritratti, con lo scopo di stabilire un incontro momentaneo dell´osservatore con l´individuo, catturato in un determinato istante. I ritratti, esposti in questa mostra, ci parlano di molti sentimenti: la solitudine dell´uomo, il dolore causato dalla separazione dalla persona amata, l´isolamento causato dalla depressione. Espressioni contrastanti, dunque, che hanno lo scopo di mettere in risalto la fragilità dell´uomo di fronte agli ostacoli della vita.

Marco Leoncino espone un reportage effettuato negli ospedali psichiatrici italiani, a pochi anni dal loro abbandono. Sebbene la legge Basaglia sia entrata in vigore nel 1978, la sua attuazione si é rivelata molto difficile. Il fotografo ha cercato di mostrare le tracce della presenza umana in questi luoghi, edificati principalmente allo scopo di isolare esseri umani scomodi alla società, piuttosto che per la cura degli stessi.

La mostra sarà aperta nei seguenti giorni: Sabato 4-11-18, Domenica 5-12 Settembre 2021, dalle 16:00 alle 18:30. Per maggiori informazioni, é possibile scrivere una e-mail a: marco.leoncino@gmail.com oppure chiamando il seguente numero: 339 1895337.

Nello stesso pomeriggio, sarà presentato il libro “Donne libere. Amanti, patriote, eroine e pensatrici nel Secolo dei Lumi”(pubblicato da Interlinea) di Massimo Novelli, scrittore e giornalista, che vive fra Torino e Roccaverano (clicca qui per scaricare la locandina —>>> Locandina Donne libere

Le protagoniste del libro sono state dimenticate dalla storia.. Erano donne libere, aristocratiche ma anche popolane: pensatrici e patriote, poetesse e femmes savantes, amanti e cortigiane, danzatrici e persino soldatesse; vissero nel secolo dei lumi, si batterono per le loro idee e per le loro passioni, ostacolate o supportate dagli uomini del loro tempo. Da Torino a Parigi, da Milano a Vienna, da Venezia a Varsavia sfidarono re e imperatori, leggi civili e norme religiose, oppressioni e pregiudizi, pagando di persona: dopo secoli di disattenzione nei confronti di queste donne, grazie a questo libro, è arrivato per loro il momento di riprendere il giusto posto nella storia.

Interverranno, con l’autore, Carlo Brambilla (giornalista), la marchesa Gemma Gay del Carretto e il pittore Concetto Fusillo.