A Mango due serate di “Ribota an Piosa”

A Mango venerdì 20 agosto si fa “Ribota an Piosa”, cioè si fa festa in piazza, per celebrare ancora una volta questa calda estate. In piazza XX Settembre, a partire dalle ore 20, sono aperti il Punto Ristoro a cura del Gruppo Alpini, di Casa Bardacchino, dell’Osteria della Posta e della Macelleria Veglio; mentre il Punto Degustazione proporrà i vini delle cantine Degiorgis, Ca ed Curent e Terrabianca.

Presso il cortile del castello si potranno visitare le bancarelle del mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, mentre in via Roma ci sarà un’esposizione artistica a cura dell’Associazione culturale Manganum. Durante la serata è previsto intrattenimento musicale con Laura Brusà e Max Corino.

Sabato 21 agosto la festa continua alle ore 21 con la “Carovana degli Artisti”: esibizioni di grandi artisti della musica e del canto presso la corte del castello, condotte da Claudio Calorio e con ingresso a offerta libera. Nelle due serate verranno seguite tutte le norme anti Covid-19, per tanto è obbligatoria la prenotazione e il possesso del GREEN PASS. Info e prenotazioni: tel. 393.7241680.