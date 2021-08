A fine settembre l’edizione autunnale del Gran Trekking del Monferrato dei Castelli Bruciati

Un percorso in 4 tappe con partenza ed arrivo a Cerrina in frazione Valle, per un totale di 100 km attraverso 11 Comuni della Valle Cerrina, parzialmente su strade sterrate e parzialmente su strade asfaltate a bassa percorrenza, sfiorando a nord la ciclabile Vento ed a sud lo storico percorso della Superga-Crea. Questo è il Gran Trekking del Monferrato dei Castelli Bruciati.

La manifestazione, organizzata da Cammini DiVini di Augusto Cavallo in collaborazione con le Amministrazioni comunali dei territori attraversati, ha lo scopo di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche che costituiscono il patrimonio dei Comuni interessati dall’evento, occasione unica per visitare un territorio sconosciuto nel basso Monferrato, su sentieri naturalistici, storici, culturali e devozionali incontrando 35 chiese, 8 castelli e innumerevoli panorami incantati. Un paesaggio vitivinicolo riconosciuto recentemente patrimonio mondiale dall’Unesco. Le escursioni rientrano nelle attività ludico motorie del tempo libero e non hanno carattere competitivo, i partecipanti saranno sempre accompagnati da una guida ambientale escursionistica da cui non dovranno allontanarsi per motivi di sicurezza.

Di seguito il programma

Giovedì 23 settembre: Cerrina Valle –Rocchetta di Pontestura 25 km (pausa pranzo a Mombello intorno al 15° km)

Venerdì 24 settembre:Rocchetta di Pontestura– Pontestura 25 km (pausa pranzo a Coniolo intorno al 16° km)

Sabato 25 settembre: Pontestura – Piagera di Gabiano 26 km (pausa pranzo a Cantavenna intorno al 15° km)

Domenica 26 Settembre: Piagera di Gabiano– Cerrina Valle 24 km (pausa pranzo a San Antonio al km 15)

Come partecipare: si può partecipare a tutto il cammino, per tappe singole o più tappe. Solo camminate o anche pernottamenti. Per i pernottamenti si potranno utilizzare le strutture ricettive della zona (Alberghi, B&B, Case Vacanza e Affittacamere come da elenco disponibile) che vi porteranno sul punto di partenza al mattino e provvederanno a recuperarvi al termine del percorso giornaliero. Per la pausa pranzo si potrà usufruire del servizio offerto dal Circolo Il Rustico con consegna direttamente al punto ristoro di un sacchetto picnic al costo di 12 euro composto da 2 panini, 1 dolce, 1 bottiglia d’acqua e un bicchiere di vino. Per le cene è disponibile elenco ristoranti e pizzerie sul territorio.

La prenotazione è obbligatoria entro domenica 12 settembre: tutti gli iscritti riceveranno una mail di conferma con i dettagli, le istruzioni e gli orari. La quota di partecipazione giornaliera dovrà essere versata prima della partenza di ogni singola tappa.

Quote di partecipazione: per ogni tappa 15€. – Per chi fa almeno 3 tappe 13€./cad. – Per l’intero percorso 50 €. (comprensive di assicurazione)

Ritrovo al punto di partenza ogni mattina alle ore 8,00 per le iscrizioni giornaliere. I costi dei pernottamenti e delle cene sono da concordarsi direttamente con le strutture scelte.

Per informazioni ed iscrizioni: Augusto Cavallo (Guida Escursionistica professionale e Istruttore di Nordic Walking SINW) 3394188277 – augusto.cavallo66@gmail.com

Consigli

Si consiglia zainetto al seguito con indumenti di ricambio, cerotti, giacchetta antipioggia, cibo ed acqua per ciascuna tappa giornaliera, sarà comunque prevista una pausa per il pranzo in un centro abitato dove sarà possibile acquistare e consumare un pasto, fare rifornimento di acqua ed utilizzare i servizi igienici.