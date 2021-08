A fine agosto torna AstiTeatro con un ricco cartellone: il programma della 43esima edizione

Ad Asti dal 25 al 31 agosto torna AstiTeatro, lo storico festival di teatro nazionale e internazionale, con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, giunto alla 43esima edizione e co-organizzato dal Comune di Asti e da Associazione Craft, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando VIVA, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, SCENA UNITA, Fondazione Cesvi, La Musica che Gira, Music Innovation Hub, Fondazione CrAsti, in collaborazione con Torino Jazz Festival Piemonte e Diavolo Rosso.

43 edizioni che dal 1979 hanno visto passare ad Asti infinite espressioni drammaturgiche e teatrali, co-produzioni internazionali con festival come Avignone, Santarcangelo di Romagna e Spoleto, oltre a innumerevoli prime nazionali. Asti da 43 anni è una città che respira teatro e che ha modificato il suo assetto architettonico anche in quest’ottica, con interventi di riqualificazione urbana che hanno portato a nuovi luoghi di aggregazione e, nel centro storico, suggestive location per spettacoli teatrali.

Spiegano Maurizio Rasero, Sindaco della Città di Asti, e Gianfranco Imerito, Assessore alla Cultura: “AstiTeatro arriva a fine agosto dopo una lunga cavalcata che, partita con Passepartout, per la prima volta anima la nostra città per 90 giorni consecutivi con eventi rivolti a tutti, un calendario eclettico che presenta tutte le arti dal vivo. E con AstiTeatro 43 l’attenzione non è solo sulla grande prosa, ma anche sulla musica e sul teatro per famiglie. Aspettando gli appuntamenti del settembre astigiano e la nuova stagione del Teatro Alfieri, che confidiamo potremo vivere serenamente tutti, vi auguriamo di godervi questa intensa Estate Astigiana. Insieme, finalmente!”

AstiTeatro è un festival con la vocazione di luogo di scambio e di ritrovo. Dal 2017 il direttore artistico del festival è Emiliano Bronzino, regista diplomato al Teatro Stabile di Torino, sotto la direzione artistica di Luca Ronconi, per il quale ha lavorato come assistente per anni. È regista per il Piccolo Teatro di Milano, direttore artistico della Fondazione TGR Onlus e ha collaborato a lungo con Spazio Kor, Fondazione TPE e per l’INDA al Teatro Greco di Siracusa.

Ad affiancare il Comune nella progettazione e l’organizzazione del festival c’è Associazione Craft, realtà nata ad Asti nel 2014 dall’incontro di un gruppo di professionisti che si occupa di progetti in vari ambiti dell’arte e della cultura a livello cittadino, regionale, nazionale ed internazionale, e che dal 2016 gestisce Spazio Kor.

Importanti per AstiTeatro anche le collaborazioni, come quella ormai consolidata da anni con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con la quale si condivide una visione strategica sui temi dell’offerta culturale e della mobilità del pubblico.

Tra i nuovi sostenitori SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

Questo il programma del Festival AstiTeatro 43 (per il dettaglio degli spettacoli www.astiteatro.it):

Mercoledì 25 Agosto

Ore 20.30 Teatro Alfieri

Sesto Potere

Nascita di una democrazia violata dall’odio, dal denaro e dalla vendetta

PRIMA REGIONALE

Ore 22.00 Cortile del Michelerio

Jackie

PRIMA NAZIONALE

Giovedì 26 Agosto

Ore 20.00 Spazio Kor

Untold

Ore 21.30 Teatro Alfieri

Ionica

Venerdì 27 Agosto

Ore 18.30 Teatro Alfieri

Cenerentola – Rossini all’Opera

Ore 22.00 Cortile del Michelerio

Livore – Mozart e Salieri

Sabato 28 Agosto

Ore 20.00 Teatro Alfieri

Dentro

PRIMA REGIONALE

Ore 22.00 Spazio Kor

L’Asino

PRIMA NAZIONALE

Domenica 29 Agosto

Ore 19.00 Spazio Kor

I Sognatori

Spettacolo di teatrodanza per famiglie

Ore 22.00 Cortile del Michelerio

Shadows. Omaggio a Chet Baker

Lunedì 30 Agosto

Ore 19.00 – 20.30 – 22.00 Spazio Kor

Architettura della Disobbedienza

PRIMA REGIONALE

Ore 21.30 Teatro Alfieri

Ottantanove

PRIMA REGIONALE

Martedì 31 Agosto

Ore 19.00 – 20.30 – 22.00 Spazio Kor

Architettura della Disobbedienza (replica)

Ore 22.00 Cortile del Michelerio

Shakespearology

PRIMA REGIONALE

Secondo le norme vigenti, per assistere a tutti gli appuntamenti del Festival è necessario presentare all’ingresso il Green Pass che attesti la somministrazione di entrambe le dosi di vaccino (o della prima dose da almeno 15 giorni), oppure la guarigione da Covid (validità 6 mesi), o l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore.

Prevendite aperte presso la biglietteria del Teatro Alfieri, in via L. Grandi 16, dal 23 al 31 agosto tutti i giorni dalle 10 alle 17 (sabato e domenica dalle 15 alle 17) e nei luoghi di spettacolo un’ora prima dell’inizio. Per informazioni e prenotazioni 0141.399057 – 0141.399040. Prenotazioni online su www.allive.it

Tornano inoltre gli aperitivi “Pensiero profondo” alle 18 al Diavolo Rosso, durante i quali incontrare i protagonisti del Festival e approfondire le tematiche di alcuni degli spettacoli in cartellone: 25 agosto Sesto potere, 26 agosto Ionica, 27 agosto Livore, 28 agosto Architettura della disobbedienza, 29 agosto Ottantanove, 30 agosto Shakespearology. Il 31 agosto incontro finale con Emiliano Bronzino, moderato dal giornalista Carlo Francesco Conti.

Durante il Festival al Diavolo Rosso è attivo anche l’infopoint di AstiTeatro, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18. Gli iscritti alla piattaforma Allive, e chi si iscriverà presso il punto informativo, potranno ritirare l’esclusiva borsa di AstiTeatro 43.