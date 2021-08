A Cocconato debutta il “Palio in bici”

Non si corre il tradizionale palio degli asini? E allora a Cocconato lo correranno in bici!

E’ l’idea lanciata dall’Associazione Palio per il prossimo 16 settembre, dalle 19, in Piazza Giordano, per la prima edizione del Palio in Bici, un palio in versione “urban” in mountain bike.

Protagonisti saranno i “palafrenieri” dei dieci borghi in gara che si sfideranno in una staffetta mozzafiato tra le vie del concentrico di Cocconato per mantenere viva la passione e le emozioni che, per via della pandemia, non si possono vivere.

I dieci borghi si sfideranno ma le squadre verranno formate alla “baraonda”, a sorteggio, prima della partenza, per spazzare via ogni strategia.

Il programma prevede alle 18.30 l’iscrizione della staffetta nel Cortile del Collegio, alle 19 ci sarà la partenza da piazza Giordano.

Al termine della gara ci sarà la possibilità di chiudere la serata con il pasta party organizzato dalla ProCocco nel Cortile del Collegio, aperto ai partecipanti, agli amici e ai sostenitori. La prenotazione è obbligatoria entro il 14 di settembre presso bar gelateria Coccogel Cocconato.