A Castelnuovo Belbo concluso il Primo Torneo di Calcio a 5 misto del Poldo con la vittoria del Castelnuovo

A Castelnuovo Belbo ieri si sono svolte le finali del Primo Torneo di Calcio a 5 misto del Poldo organizzato da Giovanni Forciniti.

Iscritte al torneo 6 squadre: New team, Ciabot, Poldo nel girone A e Psg, Dilettanti e Castelnuovo nel girone B che hanno disputato gli incontri nei giorni 29 e 30 luglio, mentre le finali si sono disputate ieri, sabato 31 luglio: per il terzo e quarto posto POLDO contro PSG e per il primo e secondo posto CIABOT v CASTELNUOVO.

La classifica finale ha visto al terzo posto il Ciabot, al secondo posto Poldo e al primo posto il Castelnuovo con Federico Cergol (capitano), Luca Sabbioni, Anas Fetouch, Erik Limasco, Sohayb Raqaq, Anas Lahniche, Chistian Mazzillo, Samir Zitouni, Othmane Essenane. Una coppa anche al Ciabot per la squadra più affiatata. Le tre squadre sono state premiate dal sig. Forciniti

“Un entusiasmante torneo di calcio che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico che faceva ricordare i tornei notturni di diversi anni fa”, commenta il primo cittadino Aldo Allineri.

“Oltre alla coppa al primo classificato veniva dato un buono pizza presso il ristorante pizzeria Poldo e un contributo di 200,00 euro alla Protezione Civile comunale. La coordinatrice del gruppo di volontari, Renata Blaszcyk , ringrazia Sara Re della pizzeria Poldo per aver dato questo contributo che servirà per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per i volontari. Tutti gli incontri sono stati arbitrati dal Sig. Daniele Colombardo. Un Ringraziamento anche alla Croce Verde di Nizza Monferrato che ha presenziato per i soccorsi con una propria ambulanza.”