A Castagnole Lanze iniziato il festival Contro: stasera il concerto dei Negrita

E’ iniziato ieri sera, sabato 21 agosto, il Festival Contro a Castagnole delle Lanze in Piemonte. 11 giorni di musica dal vivo con uno spettacolo di cabaret in cartellone per celebrare il Festival della Canzone d’Impegno edizione 2021, che ritorna ricco di novità e con alcune conferme.

Quest’anno, infatti, il divertimento sarà assicurato anche in caso di maltempo grazie al teatro tenda di ben 2000 mq in Piazza San Bartolomeo a Castagnole delle Lanze.

L’inizio degli spettacoli è alle 21.30.

Oltre che in prevendita i biglietti saranno disponibili in cassa ogni sera

Dopo l’apertura di ieri con un gruppo che è diventato ospite fisso del Festival, la Shary band, si prosegue questa sera, domenica 22 agosto con il grande ritorno dei Negrita sul palco di Castagnole.

Annullato, per problemi tecnici il concerto de l’orchestra di Ennio Morricone previsto martedì 24 agosto. Sul palco del Festival contro, in sotituzione, saliranno gli Explosion, con il loro Energy Disco Show.

Il rimborso per i biglietti potrà essere richiesto fino al 10 settembre.