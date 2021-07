Villanova d’Asti, pubblicato il bando per i buoni spesa

L’Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti, da martedì 13 luglio 2021, dà la possibilità ai cittadini villanovesi che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure legate all’emergenza Coronavirus, di fare richiesta dei buoni spesa, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 08/07/2021.

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di buoni spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti a Villanova d’Asti, in gravi difficoltà economiche, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico che si trova al link sotto riportato.

La domanda di accesso dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del 13/08/2021, utilizzando l’apposito modello che si trova al link sotto riportato, unitamente a copia del documento di identità del richiedente in corso di validità e dall’ ulteriore documentazione prevista dall’avviso pubblico.

La domanda dovrà essere preferibilmente inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it o presentata a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (preferibilmente previo appuntamento).

Per problematiche inerenti la compilazione o richiesta di informazioni, rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali 0141.946085 – int. 227 o 231, servizi.sociali@comune.villanova.at.it, protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it.

Di seguito il link: https://www.comune.villanova.at.it/it/news/emergenza-covid-19-buoni-spesa-per-famiglie-in-diff-8b034bdb-b2f1-424d-ac3f-a19ef323a1ec

“L’Amministrazione Comunale non ha perso tempo nel disporre nuove indicazioni per sostenere le famiglie in difficoltà, avendo ottenuto ulteriori risorse da parte del governo. In questa fase di crisi, riteniamo sia fondamentale procedere celermente con l’assegnazione di risorse pubbliche così da sostenere le famiglie in difficoltà visti i limiti imposti di reddito, riferenti al mese di giugno 2021, di non oltre 1500 euro per un nucleo di 5 persone fino a scendere a 700 euro per in nucleo con un componente” dichiara il sindaco di Villanova d’Asti, Christian Giordano.