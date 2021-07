Vigliano D’Asti e la sua festa patronale: appuntamenti e menù delle serate in programma

Dopo il periodo di pausa forzata dovuta alla pandemia, è ancora più forte l’entusiasmo e la motivazione per realizzare eventi e iniziative.

Per il momento il Consiglio direttivo della Pro Loco di Vigliano D’Asti ha deciso di riprendere i tradizionali Festeggiamenti patronali di agosto con quattro serate enogastronomiche e di intrattenimento musicale.

Le manifestazioni in programma avranno nuove modalità di svolgimento nel pieno rispetto della normativa vigente per il contenimento della pandemia, al fine di garantire il distanziamento sociale e la sicurezza. Non è cambiato invece il loro obiettivo, che rimane la valorizzazione di luoghi e tradizioni animando il territorio, creando occasioni di aggregazione, attirando visitatori

.

In cucina la Pro loco darà il massimo con un menù che prevede due serate dedicate al Gran fritto misto alla piemontese e altre due serate “Sapore di mare”, tradizione consolidata ormai da anni in onore delle nostre amate Colline del mare, terre di vigne e di balene. Si comincerà sabato 7 agosto con Fritto misto alla piemontese, agnolotti, dolci della nostra cucina e vini locali. L’intrattenimento musicale è affidato alla Live band “ I CROSSROADS”.

Domenica 8 agosto alle 17,30 Bimbi in gioco con Fata Clarissa e Fata Giulia. Alle 20 serata enogastronomica. Si replica con lo stesso menù di sabato, accompagnati dallo spettacolo musicale di Marco Zeta e Mara Rossino. Per entrambi le serate posti a tavola assegnati con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro MERCOLEDI’ 4 AGOSTO al 3472740315.

Lunedì 9 agosto “Sapore di mare 1”, Insalata di mare, fritto misto di pesce, dolci della nostra cucina e vini locali. Serata in musica con Sonia De Castelli e Cocò. Posti a tavola assegnati con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro VENERDI’ 6 AGOSTO al 3472740315. Mercoledì 11 agosto “Sapore di mare 2”, Insalata di mare, fritto misto di pesce, dolci della nostra cucina e vini locali. Musica e non solo con la coppia televisiva “La Riccia e il Gallo”. Posti a tavola assegnati con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro LUNEDI’ 9 AGOSTO sempre allo stesso numero di telefono.