Vaccini contro il covid Piemonte: l’elenco aggiornato degli hub ad accesso diretto per i 12-19enni

Sono 36.665 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 25.782 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.269 i 12-15enni, 10.463 i 16-29enni, 7.424 i trentenni, 7.246 i quarantenni, 2.880 i cinquantenni, 4.100 i sessantenni, 876 i settantenni, 356 gli estremamente vulnerabili e 152 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.860.843 dosi (di cui 2.156.579 come seconde), corrispondenti al 96,5% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

ELENCO AGGIORNATO DEGLI HUB AD ACCESSO DIRETTO PER I 12-19ENNI

Su https://bit.ly/3xfLGHa è disponibile l’elenco aggiornato dei centri vaccinali del #Piemonte ad accesso diretto per i 12-19enni. L’accesso diretto è possibile negli hub della propria Asl di appartenenza. Ad Asti l’unico hub disponibile è quello presso l’ospedale Cardinal Massaia (orari lun/ven 14.00/18.00 sab/dom 10.00/15.00).

Si raccomanda anche di seguire le indicazioni riportate in https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/priorita-12-19-anni-vaccinazioni-ad-accesso-diretto-anche-senza-preadesione