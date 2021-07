Una poesia dedicata a Moncalvo dalla poetessa Elena Varaldo del “Rinascimento Poetico”

Il movimento ‘Rinascimento Poetico’ ha offerto al comune di Moncalvo una poesia nell’ambito del progetto “La poesia al centro del mondo, doniamo versi alla tua città”.

Nell’ottica della positività e dell’ottimismo di cui oggi c’è particolare bisogno Rinascimento poetico sta divulgando poesie in tutta Italia, appoggiandosi a quei comuni che hanno la sensibilità di dare spazio alla poesia. “La poesia può salvare il mondo” dice il fondatore di Rinascimento poetico Paolo Gambi.

A dedicare i versi per Moncalvo è la poetessa Torinese Elena Varaldo referente di Rinascimento Poetico in Piemonte. Appassionata di arte e della psiche umana, poggia le sue poesie su un percorso di analisi e minuziosa ricerca del “se”.

“Moncalvo mi ricorda la mia infanzia fra le colline, è magica” dice la poetessa. Vincitrice di numerosi premi, pubblica la sua prima raccolta “Apnee Notturne” nel 2019

Rinascimento poetico è un movimento spontaneo, inclusivo, apartitico. E’ presente su tutto il territorio italiano e in alcuni paesi esteri. Il suo scopo è quello di divulgare poesia come strumento di conoscenza, di crescita personale e civile. Oltre a promuovere poesia e poeti, organizza eventi dal vivo in tutte le regioni italiane. Hanno parlato di rinascimento poetico quasi tutte le principali realtà poetiche italiane, oltre a media e giornalisti, fra cui Rai1

A MONCALVO

Colle che vegli

come un faro

sulla valle

al mio passaggio espiri

e srotoli allo straniero

la tua lingua calda

dalle finestre medievali

una goccia verde e ocra

nel grembo astigiano

Sul Belvedere

San Francesco indovina

desideri di pace

il torrione si accende

sotto i flash dei bianchi legami

Scrigno di arte e tesori

intimo nucleo

tra le antiche botteghe

attendi serafico il crepuscolo della sera

suonando dolci melodie

sotto le volte pregne di storie

mentre tintinnano i calici

mentre sbocciano sorrisi

mentre le viti all’orizzonte

disegnano nel cielo

giochi di luce

e sconfinata bellezza

Elena Varaldo