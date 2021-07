Una giornata sensoriale a Ferrere tra escursione in bici, musica ed enogastronomia

Sarà un sabato speciale dedicato ai cinque sensi quello che è in programma a Ferrere sabato 24 luglio.

Se alla sera ci sarà la tappa di Monferrato on Stage, con la cena con prodotti del territorio seguita dal concerto dei “The Dots”, siate pronti a cominciare prima con le esperienze sensoriali: al pomeriggio è in programma una pedalata guidata in mountain bike alla scoperta dei sentieri del paese, organizzata da Su2Ruote.bike , per attendere la serata gustandosi il territorio davvero in tutti e con tutti i sensi.

Infatti, sarà una “Pedalata Sensoriale” l’escursione in MTB organizzata sabato pomeriggio, alla ricerca di colori, profumi e panorami, per toccare con mano la bellezza e goderne attraverso la vista e l’olfatto. A cena si continuerà appagando il gusto, per concludere con il gran finale musicale, per fini uditori.

Il programma prevede il ritrovo alle 16 in piazza Sant’Agostino, da dove alle 16,30 prenderà il via l’escursione. Il rientro è previsto per le 19 circa e alle 20 inizierà la cena proposta dalla Pro Loco. Dalle 22 spazio alla musica con il concerto di Monferrato on Stage, quest’anno dedicato ai Sensi della Vita. Tutta l’esperienza sensoriale, composta da giro accompagnato, assistenza durante l’escursione, la cena e il concerto, ha un costo di 40 euro.

E’ necessaria la prenotazione entro il 22 luglio ai numeri 339.7329829 e 3357875300.

Ci sarà anche la possibilità di noleggiare un’e-bike, anche per ragazzi, al costo di 20 euro, previa prenotazione al 3357875300.

Di seguito le locandine della Pedalata Sensoriale e di Monferrato on Stage con tutte le informazioni per un grande sabato a Ferrere.