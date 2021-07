Una giornata dedicata ai repellenti antizanzare per casa e giardino nei negozi Rava Fava

Sabato 17 luglio per E-state in Rava e Fava nei due punti vendita della Cooperativa – via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14 – una giornata dedicata ai repellenti antizanzare per casa e giardino – realizzati con ingredienti 100% naturali ed equosolidali, fragranze fresche e tonificanti.

Realizzato secondo i principi dell’Ayurveda, gli incensi accompagneranno durante le serate estive, al chiuso o all’aperto!

Sono commercializzati dalla storica azienda francese Aromandise con sede a Montpellier e sono prodotti da un partner da più di 20 anni nel sud dell’India, in stretta collaborazione con i team per le ricette e la progettazione dell’incenso estivo. Il partner della Cooperativa contribuisce alla socializzazione dei gruppi sociali svantaggiati in India e dal 2000 è membro dell’IFAT (Federazione Internazionale per il Commercio Alternativo).

Gli Incensi dal mondo estivi sono una sinergia tradizionale di piante ed oli essenziali : miscela di lemongrass, citronella, eucalipto, vetiver e limone che svolgono un azione di allontanamento delle zanzare.

Naturali ed efficaci per chi li usa e naturali per il nostro ambiente.

Promo per un invito alla prova per tutta la giornata di sabato prossimo.

LES ENCENS DU MONDE ESTATE 17-07-2021