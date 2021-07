Un concerto per ripartire: Stefano Zonca torna a suonare live ad Asti

Stefano Zonca torna a suonare live accompagnato dalla sua Roxymagicband dopo una lunga pausa dettata dalla pandemia.

Lo farà ad Asti l’8 luglio presso il cortile del palazzo Michelerio nella rassegna “Estiamo Insieme” promossa dal comune di Asti dove musica cinema e teatro si alterneranno in serate diverse.

“Un concerto per ripartire da tutti punti di vista, dal punto di vista artistico ma anche economico. Questa pandemia ha costretto tutte le maestranze e chi come me produce e lavora con la musica a piani alternativi per andare avanti, questa serata sarà un punto di partenza per cercare di tornare a suonare e investire sulla musica”

I biglietti del concerto costeranno 10 euro, saranno disponibili in prevendita alla casa del Teatro Alfieri, aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 14, e direttamente al cortile del Michelerio la sera dello spettacolo a partire dalle 20. Info e prenotazioni 0141.399057-399040.

Chi andrà al concerto riceverà un biglietto con un codice dove potrà scaricare gratuitamente un brano di Stefano.

Una serata di canzoni inedite in cui il cantautore sarà accompagnato dalla sua roxymagicband con alla batteria Dario Fiume, al basso Daniela Marelli e alla chitarra Angelo Licco.