Ultimi giorni per inviare le candidature al concorso teatrale Fondazione Gabriele Accomazzo rivolto a giovani attori 

Ritorna il concorso teatrale rivolto a giovani attori sotto i trentacinque anni e dedicato al grande drammaturgo Vittorio Alfieri, dal titolo: “Vittorio Alfieri e l’attore 2021”.

La Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro realizza questo progetto formativo per individuare sul territorio nazionale dieci giovani attori tra i 18 e i 35 anni, che verranno selezionati sulla base dei curricula e delle loro esperienze lavorative e formative, per partecipare a un seminario intensivo completamente gratuito, con ospitalità completa, con professionisti del mondo accademico e dello spettacolo.

L’iniziativa ha il fine di divulgare il teatro di Vittorio Alfieri, di valorizzare il territorio astigiano e di fare conoscere ai giovani artisti italiani la forza e la raffinatezza del verso alfieriano, inteso come strumento e valore aggiunto nella recitazione.

Il progetto, nella sua fase didattica, si articola su due ambiti tra di essi collegati ed interagenti: Seminario intensivo sulla tragedia “Filippo” di Vittorio Alfieri e Concorso teatrale Gabriele Accomazzo IX edizione con i 10 partecipanti al seminario.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno della Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Asti, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e la collaborazione del Polo Universitario Rita Levi-Montalcini di Asti e della Fondazione Asti Musei.

Seminario intensivo su “Filippo” di Vittorio Alfieri

Il seminario, che avrà la durata di 8 giorni, si terrà nella città di Asti presso gli spazi di Uni Astiss Polo Universitario Rita Levi-Montalcini, Palazzo Alfieri e Teatro della Torretta.

Il seminario sarà tenuto principalmente dall’attore e regista Marco Viecca, già interprete nel 2000 dell’edizione del Divorzio di Vittorio Alfieri per la regia di Ugo Gregoretti, nella parte del Conte Ciuffini, nel 2016 regista e interprete nel ruolo di Creonte dell’Antigone di Alfieri, allestimento rientrato nel piano di studi delle Università di Pisa e Statale di Milano, nel 2017 regista e attore nella parte di Agamennone della mise-en-espace di Agamennone sempre di Alfieri, nel 2018 regista e interprete nel ruolo di Nerone della tragedia Ottavia e Nerone dello stesso drammaturgo e attualmente regista e protagonista dello spettacolo con tematiche alfieriane Pedalando verso il Paradiso, scritto dalla drammaturga Valentina Diana. Tra le altre esperienze didattiche, è stato insegnante senior lecturer di “tecniche teatrali” nel 2012 presso l’Università statale KUG di Graz Austria.

La direttrice della Fondazione Centro di Studi Alfieriani Carla Forno fornirà un supporto didattico per l’assimilazione e la recitazione del verso alfieriano e l’inquadramento storico e biografico dell’autore.

Sono previsti altri interventi didattici, sia nella sfera del movimento, per l’attivazione di un lavoro sul gesto alfieriano, che nella sfera del verso alfieriano in endecasillabi.

Concorso teatrale Gabriele Accomazzo IX edizione

Il seminario sfocerà in un concorso teatrale aperto al pubblico con i 10 partecipanti al seminario, che accederanno quindi di diritto al concorso, su testi alfieriani tratti da Filippo di Vittorio Alfieri, della durata di un giorno dedicato al giovane attore scomparso Gabriele Accomazzo: il concorso si terrà a Castelnuovo Don Bosco (AT) ed i candidati verranno giudicati da una commissione di esperti provenienti dal mondo dello spettacolo, cultura, giornalismo, formazione e pubblico.

I tre migliori partecipanti riceveranno una borsa di studio in denaro offerta dai genitori di Gabriele Accomazzo.

Nell’ottica di un’evoluzione professionale, si identificheranno come in passato, al termine del concorso, attori che potrebbero fare parte di future produzioni o iniziative.

Modalità di partecipazione

Verranno ammessi al progetto 10 partecipanti e, grazie alla borsa di studio Bando Trading, un ulteriore partecipante in qualità di assistente didattico alla regia. I candidati interessati ad essere selezionati in qualità di assistenti didattici alla regia, sono pregati di specificarlo in occasione dell’invio della domanda di partecipazione.

I candidati devono presentare richiesta di partecipazione entro e non oltre il 21 luglio 2021, inviando alla direzione artistica, all’indirizzo e-mail direzione.fga@parthenos.it, una scheda di presentazione con motivazioni non più lunga di due cartelle, curriculum vitae, foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali a favore della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro e della direzione artistica della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, con riferimento al nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Il Concorso Teatrale Gabriele Accomazzo avrà luogo il 28 agosto 2021 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Castelnuovo Don Bosco.

Al primo classificato della fase finale del concorso i genitori di Gabriele Accomazzo consegneranno un premio di 1.000 euro al secondo classificato un premio di 500 euro, al terzo classificato un premio di 300 euro.

La premiazione dei vincitori del concorso avrà luogo il giorno 28 agosto 2021, prima o al termine dello spettacolo serale del Festival Teatrale Basta che Siate Giovani!, festival che ospita il concorso e che si tiene nello stesso comune di Castelnuovo Don Bosco.