Tutto pronto ad Agliano Terme per i festeggiamenti patronali di San Giacomo

Una settimana di eventi per stare in compagnia e per ripartire, sempre nel pieno rispetto delle normative anticovid: ad Agliano Terme è tutto pronto per i festeggiamenti patronali di San Giacomo organizzati dalle associazioni di Agliano con il contributo del Comune.

Si parte giovedì 22 luglio con il Mercato ed esposizione di attrezzature agricole a partire dalle 9.

Sabato 24 Luglio la prima edizione della corsa più colorata di sempre tra le magnifiche colline patrimonio UNESCO: the Color Hill 1.0, organizzata dall’associazione Associazione “Bianca Lancia 4.0” e Gruppo Alpini Agliano Terme.

Domenica 25 luglio per tutta la giornata sono previsti eventi.

Si parte alle 9 in Piazza Castello con il Raduno Auto Storiche “Agliano Classic”

Il comune di Agliano Terme in collaborazione con il Circolo Sportivo Agliano Terme e la Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli organizza il Tour nelle colline UNESCO,

PROGRAMMA:

Ore 9.30 Ritrovo Piazza Castello per registrazione e caffè di benvenuto

Ore 10.15 Partenza tour

Ore 11.30 Aperitivo con degustazione vini offerto dalla Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli

Posti limitati prenotazione obbligatoria al +39 333 1405484 Simone. Il costo per ogni partecipante è 10 Euro.

Alle 10.30 la celebrazione della Santa Messa e la consegna della costituzione italiana ai Ragazzi della Leva 2003

Domenica 25 Luglio alle 17 presso la Locanda San Giacomo presentazione del libro: “Gli occhi di una partigiana”, ambientato ad Agliano e vincitore del premio InediTo 2020 con la partecipazione dell’autore Flavio Vasile, il Direttore del premio InediTo Valerio Vigliaturo ed il fumettista/grafico Alberto Cicchi. Evento condotto dalla giornalista di “casa” Valentina Mansone.

Al termine brindisi con l’autore.

Evento a numero chiuso, si consiglia di effettuare la prenotazione ai seguenti recapiti:

1) sulle Pagine social Di AGLIANO NEWS (fb/Instagram)

2) tramite messaggio WhatsApp al 3334209890

3) Presto il Circolo sportivo (bocciofila) di AglianoTerme

Si chiude alla sera con la Cena di San Giacomo

Domenica 25 luglio alle 20 Presso la centrale Piazza Roma il Circolo Sportivo di Agliano Terme ed il Comune supportati dalle associazioni del paese organizzano la cena di San Giacomo a base di grigliata.

Il menù prevede: antipasto misto, grigliata mista con patatine, dolce di pasticceria e acqua al costo di 22 Euro; previsto anche il menù Bambini: hamburger con patatine, dolce di pasticceria,

acqua o bibita al costo di 10 Euro.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 luglio presso il circolo sportivo o al numero 339/3481336

A seguire musica con i Belbo River Trio:

Mariarosa Negro – Vocalist

Massimo Ricci – Chitarra

Claudio Genta – Tastiera arranger

I festeggiamenti proseguono poi con la tre giorni dedicata allo sport con il torneo di pallavolo “Nen Bon” in programma lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 luglio presso il campo polifunzionale di Piazza Castello.

Per informazioni e iscrizioni 334/2267562 oppure 328/6769663

Gran chiusura dei festeggiamenti giovedì 29 luglio con il Gran Concerto della Banda “Maria Gianussi” di Agliano Terme, che si terrà in piazza Castello alle 21,15.