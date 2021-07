Tutto esaurito alla serata Rotary al Nervi Music Ballet Festival

Una serata di inizio estate immersi nel verde dei Parchi di Nervi proprio davanti a Villa Grimaldi Fassio, l’evento di respiro internazionale l’edizione 2021 del cartellone “Nervi Music Ballet Festival” dal titolo “Pas de Deux for toes and Fingers”, ha decretato il suo giusto tributo con la serata rotariana organizzata dal Comitato Distrettuale, presieduto dalla PDG Tiziana Lazzari con il patrocinio del Distretto 2032.

Nei saluti introduttivi il primo cittadino di Genova Marco Bucci ha ricordato come grazie ad una proposta di alcuni Soci Rotariani genovesi ad Euroflora 2018, intravvide quanto sta è di fatto diventato l’appuntamento annuale come nel passato: un grande Festival ai Parchi di Nervi declinato sui tempi attuali in varie forme di spettacolo mantenendo la centralità e la qualità della danza.

La PDG Tiziana Lazzari ha brevemente ripreso la storia dei “Service” associati alla serata rotariana, da ora identificate come “Nervi Rotary Masterclass”, l’offerta dei Club Genovesi al Nervi Music Ballet Festival: Masterclass di danza Sabrina Brazzo già Étoile alla Scala ed Andrea Volpintesta nel 2018 e 10 alberi offerti impiantati nei Parchi di Nervi dopo le intemperie fortissime del periodo, balletto ad entrata libera offerto alla Cittadinanza nel 2019, due Masterclass tenute da Dado Moroni e Beppe Gambetta, artisti genovesi di livello mondiale offerta ai giovani musicisti nel 2020.

Infine quest’anno “I mestieri dello spettacolo”, le masterclass su temi di teatro, opera, balletto offerte alle scuole genovesi già interessate al Progetto ConnAction – LA DIDATTICA DOPO L’EMERGENZA COVID dei Club Genovesi. Le masterclass saranno realizzate con la collaborazione di artisti e tecnici del Teatro Carlo Felice, dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e di altri professionisti che operano sul territorio ligure coordinate e dirette da Fabiola Di Blasi – danzatrice regista e presidente dell’Associazione OperaLand.

Il Governatore Silvia Scarrone ha concluso i saluti ricordando i valori fondanti del sodalizio rotariani auspicando il sempre maggior coinvolgimento dei Club nelle iniziative sul territorio ed invitando i non-rotariani ed avvicinarsi al Rotary tralasciando i banali luoghi comuni e meglio conoscerlo per quello e per quanto veramente è. «Anche quest’anno il Rotary – ha dichiarato il Governatore Scarrone – ha promosso questa iniziativa culturale associata al service “Nervi Rotary Masterclass”.

Il Rotary promuove la cultura insieme al sostegno per i giovani che sono il nostro futuro: attraverso di loro il nostro sodalizio intende sostenere il miglioramento attraverso il cambiamento».

Si è trattato di uno spettacolo coreografico-strumentale di Svetlana Zakharova prima ballerina assoluta Teatro Bol’šoj di Mosca e Vadim Repin, direttore e solista. Durante la sera molto apprezzata l’esibizione dell’italiano Jacopo Tissi, solista principale del Teatro Bol’šoj, che ha eseguito con Svetlana Zakharova un pas-de-deux dal Caravaggio con coreografie di Mauro Bigonzetti.

Al termine della serata dopo la standing ovation del numeroso pubblico presente che ha fatto registrare il tutto esaurito alla serata, i ballerini impegnati, oltre alla bravissima Svetlana Zakharova e Jacopo Tissi, Mikhail Lobukhin, Denis Savin, Vyacheslav, Lopatin con i maestri d’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretti dal solista Vadim Repin, hanno concesso un fuori graditissimo programma.

Il Nervi Music Ballet Festival 2021 è promosso dal Comune di Genova e patrocinato dalla Regione Liguria, in collaborazione con il Ministero Italiano della Cultura (MIC). L’organizzazione è a cura del Teatro Carlo Felice, affiancato da altre grandi realtà del mondo artistico genovese: il Teatro Nazionale di Genova, la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse e il Politeama Genovese.

Nella foto: La PDG Tiziana lazzari, il Goverantore Silvia Scarrone e il Sindaco Marco Bucci durante la presentazione della serata.