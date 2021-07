Trenta pattuglie nell’Astigiano contro le “stragi del sabato sera”: una persona denunciata dai Carabinieri

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato nelle ore serali e notturne del fine settimana appena trascorso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Asti con controlli preventivi della circolazione stradale e posti di controllo “ad alta visibilità” con vigilanza alle aree sensibili.

Le tre Compagnie Carabinieri di Asti, Canelli e Villanova d’Asti, rendono noto dal Comando provinciale, hanno posto in essere una mirata attività di prevenzione al fenomeno tristemente noto delle “stragi del sabato sera” dispiegando nel complesso una trentina di pattuglie. Il servizio preventivo si è concluso con la denuncia di una persona all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e conseguente segnalazione è stata inviata alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza a seguito del ritiro della patente di guida.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Asti hanno denunciato un 25enne astigiano che, alla guida di un’autovettura Tesla, la notte tra sabato e domenica scorsa, lungo una strada statale che porta ad Asti, sottoposto ad accertamento alcolemico con l’etilometro è risultato positivo con un valore pari a 0,98 g/L.

Sono state inoltre elevate una decina di sanzioni amministrative per violazioni al CdS tra le quali, in particolare, per uso del telefono cellulare alla guida e, in due casi, rispettivamente per revisione e patente di guida scadute.