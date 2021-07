Tragico incidente in montagna, muore alpinista astigiano

Tragedia oggi pomeriggio in Valle Oropa: un alpinista astigiano è morto in seguito ad una caduta mentre stava salendo sul Monte Mars.

L’uomo si chiamava Luciano Picasso, di 55 anni, ed era un dirigente del Gruppo Banca di Asti. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che p costata la vita all’astigiano, caduto durante una scalata mentre era in compagnia di un altro alpinista che ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, l’elisoccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare; le operazioni per il recupero del corpo sono state lunghe e difficoltose e si sono concluse pochi minuti fa-