Un ritorno ai luoghi dell’Infanzia per qualcuno, la scoperta di posti nuovi a pochi passi da casa per altri.

Questa è stata la passeggiata tra i bricchi serravallesi organizzata dalla Pro Loco di Serravalle d’Asti ieri, domenica 11 luglio, in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco. Numerosi i partecipanti che hanno potuto camminare tra sentieri, boschi, crinali di colline, con alcune sorprese, come la cappella votiva in Regione Santa Maria, dove si narra che nell’antichità esistesse una chiesa dedicata alla Madonna o il maneggio “Il Nitrito ASD” in Valle Artiglione, dove soprattutto i bambini hanno potuto accarezzare splendidi cavalli.

di 20 Galleria fotografica Passeggiata tra i bricchi serravallesi









Al rientro in Pro Loco la cena ha accolto i camminatori, mentre il Consiglio direttivo è già al lavoro per proporre altre iniziative e passeggiate per scoprire e riscoprire luoghi del territorio e scorci unici.