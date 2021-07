Teleriscaldamento, rifiuti e patti parasociali, la conferenza stampa del nuovo Consiglio di Amministrazione di Asp

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 luglio, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Asp Spa, i cui membri sono stati nominati lo scorso martedì, 29 giugno, dall’Assemblea dei soci.

La conferenza ha avuto luogo al termine della prima seduta del nuovo Consiglio, in cui lo stesso organo ha formalmente nominato, conferendogli le deleghe gestionali, il nuovo Amministratore Delegato, Giuseppe Cagliero, che succede a Paolo Golzio. L’A.D., fino a oggi Responsabile Pianificazione e Controllo della BU Energia del Gruppo Iren, è stato nominato da Nos Spa (Nord Ovest Servizi Spa), socio di minoranza di Asp, insieme ad Elena Santa, confermata rispetto alla precedente composizione del Consiglio.

Il nuovo Presidente della multiutility astigiana, nominato dal Comune di Asti, è Fabrizio Imerito, già assessore all’Urbanistica, che succede a Vincenzina Giaretti.

Imerito sarà affiancato, nei tre anni di durata del mandato, dal vicepresidente Davide Scaiola, già componente del precedente Consiglio, e da Nicoletta Scarpa, al primo incarico nel CdA di Asp.

“Quello che mi preme dire oggi – ha esordito il Presidente Imerito – è che la società ha una nuova aria. Mi piacerebbe poter dare un contributo per migliorare l’efficienza di questa società, tagliando costi inutili e provando a creare opportunità di crescita delle risorse interne. Attualmente Asp è l’azienda astigiana con più dipendenti, circa 350, ma abbiamo in mente un piano di assunzioni importanti per i prossimi due anni, già messo a budget dal precedente CdA. E’ una sfida importante che spero di riuscire a portare a termine“.

“Sono molto contento di poter dare il mio contributo ad Asp – ha affermato il nuovo Amministratore Delegato, Giuseppe Cagliero – Con il Presidente ci siamo confrontati ed ho già dato completa disponibilità per questi anni di mandato. Abbiamo iniziato a visitare gli impianti e mi son reso conto che su alcuni settori Asp è veramente all’avanguardia, è una realtà che va assolutamente valorizzata“.

“Sono felice di dare continuità al lavoro svolto in questi anni, è più facile capire dove andare se si sa da dove si arriva. – ha dichiarato il Vice Presidente Davide Scaiola – Gli ultimi tre anni sono stati turbolenti ma sono sicuro che si possa tornare ad avere un’Asp vicina agli astigiani ed efficiente nei servizi. La società è comunque solida, un ringraziamento doveroso va al precedente CdA“.

Teleriscaldamento, trasporti, Astimusica e patti parasociali

“Per quanto riguarda teleriscaldamento e illuminazione pubblica ne abbiamo discusso durante la valutazione del bilancio di AEC – ha dichiarato Imerito al termine della conferenza stampa – L’illuminazione pubblica andrà in gara, ci sono dei paletti definiti. In merito al teleriscaldamento possiamo dire che se ci dovesse essere un domani un accordo per fare il teleriscaldamento ad Asti non verrebbe gestito da AEC, è evidente che Anac si sia dichiarata contraria rispetto a questa voce. Per quanto concerne i rifiuti ci sono dei progetti pilota che stanno andando avanti sulla raccolta verticale. Al momento comunque ancora non siamo entrati nel dettaglio, ci vorrà del tempo, inutile nasconderlo.

Su Astimusica possiamo dire che continueremo a dare il nostro appoggio a questa importante manifestazione”.

“Per quanto riguarda i patti parasociali, noi siamo amministratori di una società e non saremo direttamente coinvolti nella discussione di quest’ultimi. – ha continuato Imerito – Certo è che si tratta di una priorità ed è per questo che domani alle 9:30 incontreremo il Sindaco per discuterne e per parlare dei contratti di servizio in modo tale che il contratto venga chiuso il più in fretta possibile. Siamo stati sollecitati anche da alcuni consiglieri di minoranza sui patti parasociali, mi confronterò nei prossimi giorni anche con loro. Voglio essere aperto con tutte le parti astigiane, sia quelle rappresentate in consiglio comunale che con i sindacati, l’apertura al dialogo deve esserci con tutti nel rispetto delle nostre mansioni.”



Alla conferenza stampa ha partecipato Maurizio Rasero, Sindaco del Comune di Asti e socio di maggioranza della Società, che ha augurato un buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione e ha ribadito quello che per lui è un concetto fondamentale e che deve essere una priorità: la pulizia della città.