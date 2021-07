“Tavolo del dubbio” in Comune ad Asti sul tema accoglienza minori

Si è riunito per la prima volta dopo il lockdown in Comune ad Asti il “Tavolo del Dubbio”, presieduto dalla dott.ssa Donatella Masia responsabile fasce deboli della Procura della Repubblica, per sciogliere i dubbi sulle procedure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Partecipanti al tavolo i rappresentanti delle Forze dell’Ordine che hanno portato l’attenzione su come l’accoglienza e la messa in sicurezza diventa complessa, quando i minori si presentano nelle loro sedi (Questura, Carabinieri, Polizia di Stato) in orari notturni o festivi.

I Servizi Sociali del Comune e i Servizi Sanitari dell’Asl concordano sulla necessità di formalizzare una procedura che garantisca la messa in sicurezza del minore, creando una rete di collaborazione con le Comunità Educative disponibili ad accogliere il minore e pensando in alternativa, nel caso non vi fosse possibilità in Comunità, al Ricovero Sociale, in seguito all’organizzazione però di risorse per un adeguato servizio di assistenza durante il pernottamento. Inoltre, l’Asl si impegnerà a formalizzare una procedura per l’accesso dei minori ai tamponi che coinvolgerà il SISP nelle ore diurne e il Pronto Soccorso nelle ore notturne, procedura essenziale per garantire al minore di essere accolto in sicurezza in Comunità.

E’ stato sottolineato anche l’incremento del disagio minorile e della violenza sulle donne e i bambini, chiedendo ai presenti di definire linee guida più incisive per contrastare il fenomeno e per sostenere le donne a denunciare i maltrattamenti. Sul territorio astigiano è arrivata la Rete Dafne che dovrà collaborare anche con il Centro Antiviolenza per ottimizzare gli interventi.

Al Tavolo del dubbio oltre alla Presidente Donatella Masia hanno partecipato il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, il Dirigente dei Servizi Sociali Roberto Giolito, la P.O .del Servizio Famiglia e Minori, Adulti e Segretariato Sociale Cristina Gai, Rossana Finotto e Valerio Coluccio -Polizia di Stato, Salvatore Turchi- Carabinieri, Roberto Pastrone –Polizia Municipale, Roberta Broda e Gabriella Sala- Asl AT, Giuseppe Caccavale – Ufficio Scolastico Provinciale e Roberta Bellesini- Biblioteca Astense.

L’importanza del Tavolo del Dubbio, sostengono il sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, e fondamentale per costruire una rete operativa e condivisa su procedure utili a gestire in modo efficace e tutelante i soggetti fragili.