Tamponi e vaccini per ottenere il Green Pass alla Farmacia Don Bosco

Per essere pronti per eventi e vacanze alla Farmacia Don Bosco di Asti si possono effettuare tamponi e vaccini per partire con il Green Pass.

Il Green Pass si ottiene per avvenuta vaccinazione, test negativo a tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti, o per guarigione da COVID-19 ed è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Alla Farmacia Don Bosco si possono effettuare su prenotazione i vaccini e i tamponi rapidi telefonando al numero 0141/212846.

La farmacia non rilascerà il Green Pass ma i dati relativi alla vaccinazione e all’esito del tampone, verranno trasmessi alla banca dati della Regione Piemonte. Come spiega il sito del Governo, una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione.

Le tempistiche per la trasmissione dei dati, e la conseguente generazione della Certificazione, possono variare in base al tipo di prestazione sanitaria.

Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi quotidianamente, si stima quindi un’attesa massima di un paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica dose, secondo il tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni.

Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà nella giornata.

La Farmacia Don Bosco è in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per informazioni: 0141 212846.

Si ricorda inoltre che la Farmacia Don Bosco resterà chiusa per ferie dal 6 al 22 agosto.

Foto di Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay da Pixabay