Sull’Asti-Acqui modifiche alla circolazione dei treni per interventi strutturali

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà, sulla linea Alessandra-Acqui Terme-Savona e sulla linea Acqui Terme-Asti interventi di manutenzione straordinaria ad alcune opera d’arte. L’investimento economico è di circa 2 milioni di euro.

Per consentire l’attività dei cantieri la circolazione ferroviaria sarà interrotta come di seguito specificato:

➢ Dal 15 al 18 luglio sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Alessandria ed Acqui Terme;

➢ Dal 22 al 25 luglio, sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Acqui Terme e Savona;

➢ Dal 5 al 8 agosto, sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus giovedì 5 e venerdì 6 agosto tra Acqui Terme ed Asti.

I bus non effettuano la fermata di Santuario che è collegata con Savona mediante un servizio bus integrativo. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale e non è ammesso il trasporto bici.

I canali di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati con la nuova offerta.