Sparatoria nella notte ad Asti, un ferito

I Carabinieri del Comando Provinciale di Asti stanno indagando sul ferimento occorso in nottata.

Alle 05:30 di questa mattina i Carabinieri sono stati avvisati dell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco uditi in via Maggiora in prossimità dell’intersezione con Corso Alessandria.

La prima ricostruzione dei fatti ha permesso di risalire all’identificazione della vittima, un astigiano 35enne, domiciliato ad Asti, gravato da svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Questi, trovandosi a consumare un panino presso il chiosco di Via Maggiora, veniva colpito alle gambe da tre colpi cal. 9 esplosi dall’interno di un’autovettura di grossa cilindrata di colore scuro che proseguiva la marcia facendo perdere le sue tracce.

Il ferito veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti dove si trova tuttora ricoverato. Le condizioni cliniche non sono gravi.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti e dal Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti.