Sottoscritto presso la Prefettura di Asti il protocollo di intesa per il controllo di vicinato con il Comune di Villafranca d’Asti

Nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura di Asti, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Vicario del Questore e dei Comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonchè del Sindaco di Asti, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale.

Il Sig. Prefetto ha sottoscritto con il Sindaco del Comune di Villafranca d’Asti, Dr.ssa Anna Macchia, un “Protocollo di intesa per il controllo di vicinato” , strumento che rappresenta un modello concreto di sicurezza integrata e partecipata e che valorizza la collaborazione tra Forze di Polizia e cittadini.

Il “Protocollo”, ventinovesimo tra quelli siglati in ambito provinciale, prevede che i cittadini, riuniti in gruppi, svolgano attività di mera osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza (ad esempio, passaggi ritenuti sospetti di macchine o di persone, allarmi, rumori, ecc….) e segnalino ai coordinatori dei gruppi, preventivamente individuati dal comune e appositamente formati, informazioni di interesse per l’eventuale attivazione delle Forze di Polizia.