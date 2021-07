“Siamo Ridotti Bene!”: al via i saldi estivi alla Bottega Altromercato

Sabato 3 luglio partono i saldi su abbigliamento ed accessori alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti e dureranno per 8 settimane.

La campagna saldi di Altromercato e denominata: ‘Siamo Ridotti Bene!’ in quanto gli sconti praticati nelle botteghe non incidono sull’equo compenso dei produttori di commercio equo e solidale.

Anche quest’anno i saldi sulla collezione primavera-estate vogliono sostenere un settore, il tessile, particolarmente penalizzato dalle chiusure dei negozi durante i vari lockdown.

Si andrà a promuovere la moda etica Altromercato e le relative filiere con un incentivo all’acquisto.

SIAMO RIDOTTI BENE ESTATE 2021