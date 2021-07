Lunedì mattina, il Sindaco di Serralunga di Crea, Giancarlo Berto , ha fatto visita presso la struttura per anziani Amione di Cicengo, a Mario Godino nato a Serralunga di Crea il 19 luglio del 1921, per augurare Buon Compleanno a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Serralunga di Crea e consegnare al festeggiato una targa, per ” le sue cento candeline”.