Sale su un albero di dieci metri per protesta, salvataggio dei Vigili del Fuoco a Vaglierano

Delicato intervento dei Vigili del Fuoco di Asti nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 luglio, a Vaglierano Alto.

Gli uomini del comando astigiano sono stati chiamati per il salvataggio di una persona che si era arrampicata sopra ad un albero di oltre dieci metri all’interno di uno stabile: “in un primo momento è sembrato che si trattasse di un gesto estremo, ma poi è stato appurato che si trattava di una protesta nei confronti di una persona a lui cara” spiegano i soccorritori.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra SAF, in due si sono arrampicati in cima all’albero e hanno raggiunto l’uomo e, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a metterlo in sicurezza e a portarlo a terra, in buone condizioni di salute.

Per precauzione era stato anche predisposto il telo in caso di caduta; sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e il personale della Questura di Asti.