Ricevuto in Municipio ad Asti l’ambasciatore nigeriano Paul Oga Adikwu

Oggi, venerdì 2 luglio, l’Ambasciatore Nigeriano Paul Oga Adikwu ed il suo staff diplomatico sono stati ricevuti in Municipio dal Sindaco Maurizio Rasero e dagli assessori comunali in occasione della visita in città per l’incontro di boxe categoria pesi medi che si terrà questa sera allo Stadio Censin Bosia e che vedrà contrapposti il campione Etinosa Oliha, detentore della cintura tricolore, ed il pugliese Francesco Lezzi.

Durante l’incontro, il Sindaco ha donato all’Ambasciatore ed ai suoi collaboratori un magnum di spumante Asti Docg e lo ha invitato a firmare il registro riservato alle personalità illustri in visita al municipio.