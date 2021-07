Restyling, collaborazioni ed eventi: la pro Loco di Serravalle d’Asti pronta per ripartire

Tutto pronto per la “Passeggiata tra i bricchi serravallesi” in programma domenica prossima, 11 luglio a Serravalle d’Asti.

Dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato, con questo evento l’Associazione Pro Loco Serravallese è pronta a ripartire con tutte le cautele necessarie e nel rispetto delle normative anticovid. I volontari si sono rimboccati le maniche offrendo alla sede un vero e proprio restyling: dal rifacimento della facciata alla sostituzione delle tapparelle.

La passeggiata

C’è ancora tempo oggi per potersi iscrivere alla passeggata di domenica, organizzata in occasione della Giornata nazionale delle pro loco. L’evento prevede il ritrovo in Pro Loco a Serravalle D’Asti alle 16,30 e la partenza per la passeggiata alle 17. Durante la camminata di circa due ore, per i partecipanti è prevista la visita al maneggio e una sosta presso un punto ristoro.

A seguire, rientro in Pro Loco e merenda sinoira con bruschette, carne cruda, girelle zucchine e speck oltre a penne al pesto o al pomodoro, anguria, dolce, vino, acqua e caffè. La cifra è di 12 euro per gli adulti e 6 per i bambini fino ai 12 anni. È richiesta prenotazione entro oggi, 6 luglio, ai numeri 3334603704 (Ornella), 3355995783 (Fabio) o 3409212961 (Stefania).

La Pro Loco rimarrà aperta per tutto l’arco del pomeriggio per chi desiderasse tesserarsi per l’anno 2021 o fermarsi per una partita a carte o a bocce.

Collaborazioni

Da oggi la Pro Loco ha inoltre concesso l’utilizzazione dei suoi spazi esterni per la realizzazione del Green Campus Bimbisvegli, ideato dal maestro Giampiero Monaca. Con 35 bambini iscritti, 12 tra insegnanti ed animatori, il centro estivo si svolgerà nel mese di luglio dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18.