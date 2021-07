Regione, riparte da oggi la vendita dei Voucher Vacanza Piemonte

I Voucher Vacanza, con la formula delle tre notti al prezzo di una, tornano in vendita da oggi giovedì 15 luglio: la Regione ha, infatti, approvato la determina di assegnazione di 1,5 milioni conferiti oggi ai 14 Consorzi turistici che hanno aderito all’iniziativa e che coprono tutto il territorio regionale. Con quest’ultima tranche sale a 6,5 milioni lo stanziamento regionale dopo i 5 assegnati tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. I voucher saranno acquistabili fino al 31 dicembre 2021 e spendibili entro il 30 giugno 2022.

I buoni si possono acquistare consultando il portale di «VisitPiemonte» sulla pagina «la nostra ospitalità è autentica» (https://www.visitpiemonte.com/it/evidenza/la-nostra-ospitalita-e-autentica) alla quale sono collegate le strutture che mettono in vetrina e in vendita le offerte di alberghi e strutture ricettive. Al momento i Consorzi hanno venduto oltre 40.000 tagliandi. Mediamente il pacchetto comprende 2 persone, che corrisponde a 80.000 arrivi in più per un totale di 240.000 pernottamenti.

«L’iniziativa Voucher Vacanza si è confermata un modello non soltanto esportabile, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato – hanno sottolineato il Presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Commercio e Turismo Vittoria Poggio – Ospitando luoghi di assoluta eccellenza nel panorama delle attrazioni culturali e paesaggistiche italiane, con la dotazione economica assegnata oggi si apre una nuova stagione di promozione dei nostri territori che darà una ulteriore spinta alla filiera turistica regionale».

I Consorzi che hanno aderito:

ALTO PIEMONTE TURISMO www.visitaltopiemonte.com

CONSORZIO LAGO MAGGIORE HOLIDAY www.campinglagomaggiore.com

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI CONITOURS – PROVINCIA DI CUNEO www.cuneoalps.it

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ASTI E MONFERRATO – SISTEMA MONFERRATO www.monferratontour.com

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE www.turismoincanavese.it

CONSORZIO PICCOLE STRUTTURE RICETTIVE LANGHE MONFERRATO E ROERO www.holidaysol.it

CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI www.alpibiellesi.eu

CONSORZIO TURISTICO INCOMING EXPERIENCE Torino Città Metropolitana e Valle di Susa www.incomingexperience.it

CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO E ROERO www.langhe-experience.it

CONSORZIO TURISTICO TERRE DI FAUSTO COPPI www.thinkserravalle.it

CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA www.vallemaira.org

CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA www.vacanzebardonecchia.it

CONSORZIO TURISTICO FORTUR www.consorziofortur.it

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DI LANZO www.turismovallidilanzo.it