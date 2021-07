Referendum per l’abolizione della caccia: l’invito dell’associazione astigiana UNA a partecipare alla raccolta firme

L’associazione Uomo Natura Animali di Asti fermamente animalista e da sempre contraria alla caccia invita a partecipare all’iniziativa di raccolta firme per la presentazione di un referendum che ne propone l’abolizione, lanciata dal “Comitato Referendum Sì Aboliamo la Caccia”.

“Con la propria firma sarà possibile permettere agli animali selvatici di vivere liberi secondo l’equilibrio della natura e fermare la carneficina di questa pratica” afferma l’associazione. Il referendum che verrà proposto, infatti, punterà all’abrogazione di alcuni articoli della legge 157/92 che permetteranno appunto di vietare la caccia su tutto il territorio nazionale. “Ci sono molti modi per partecipare a questa battaglia di civiltà: diffondendo il materiale informativo oppure aderendo al comitato promotore o, ancora, organizzando punti di raccolta firme sul territorio della propria città”.

Per promuovere il referendum è necessario il raggiungimento di 500mila firme. Per aderire basta recarsi presso l’ufficio elettorale del proprio comune o cercare i banchetti autorizzati nella propria città. Per ulteriori informazioni: www.referendumsiaboliamolacaccia.it oppure claudiasgarziuna@gmail.com