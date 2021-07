Rapina e violenta novantenne, Andrea Giaccone (Lega): “E’ questa idea di integrazione che abbiamo?”

“Dopo un mese è finalmente stato consegnato alla giustizia il ragazzo rom che ha abusato sessualmente di un’anziana di 91 anni nella periferia Est di Asti, grazie a una valida operazione della Polizia. Ringraziamo la questura di Asti per l’alta professionalità ed efficienza che quotidianamente dimostra ai cittadini.

Ci auguriamo pene sicure per un gesto così efferato e commesso, stando alle cronache, come vendetta violenta per aver denunciato un furto nel proprio appartamento. Un crimine feroce e quanto di più lontano dall’idea di civiltà, è forse questa l’idea di integrazione che abbiamo?”.

Lo afferma in una nota il deputato della Lega Andrea Giaccone