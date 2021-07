Quali sono gli elettrodomestici “green” e perché sono importanti

Gli elettrodomestici green sono definiti tali perché sono stati realizzati per impattare il meno possibile sull’ambiente e sui consumi, contribuendo quindi a migliorare la qualità della vita delle persone. Sono diventati importanti perché sono un prezioso alleato nel contrasto ai cambiamenti climatici e nella riduzione dello spreco alimentare, che è il responsabile del 6% delle emissioni di gas serra nel mondo. Si tratta di un dato che impressiona ancora di più se pensiamo che in Europa ogni anno finiscono nella spazzatura 9 miliardi di tonnellate di cibo per un’errata lettura dell’etichetta. Proprio per questo è stata lanciata l’etichetta consapevole, che aiuta i consumatori a leggere meglio le diciture delle etichette, al fine di non gettare il cibo ancora buono e saper riconoscere mediante i sensi lo stato di conservazione dei prodotti. Ad una più consapevole lettura delle etichette è utile affiancare un corretto utilizzo degli elettrodomestici, riuscendo così a sfruttare appieno le caratteristiche che li rendono green e risparmiare in bolletta.

Funzionalità degli elettrodomestici green

Un elettrodomestico green è solitamente dotato di sistemi di automazione che consentono di risparmiare tempo ed energia. Lavatrici e lavastoviglie ad esempio sono dotate di sistemi di rilevazione del grado di sporco e quindi adattare il lavaggio esattamente al tipo di stoviglia o capo che si sta lavando. Ne consegue un utilizzo più razionale dell’acqua e del sapone, riuscendo così a ridurre ulteriormente lo spreco di energia. Gli ultimi modelli in commercio inoltre offrono la possibilità di poter collegare l’alimentazione della lavatrice o della lavastoviglie direttamente all’acqua calda, abbassando ulteriormente la richiesta di energia elettrica. Per quanto riguarda invece il frigorifero, uno degli elettrodomestici che incide di più sui consumi annuali, la proposta green prevede la presenza di una telecamera interna che consente di controllare scadenze e stato di conservazione dei cibi e di un app che comunica quando è necessario provvedere al consumi di alcuni prodotti per evitare gli sprechi.

Piccoli accorgimenti anti-spreco

Gli elettrodomestici green sono sicuramente importanti per aiutarci nel sostegno all’ambiente, ma tante abitudini sbagliate possono compromettere la loro efficienzaed è quindi necessario impegnarsi con dei piccoli accorgimenti per rendere il tutto efficace e duraturo nel tempo. Il primo aspetto da sottolineare è la manutenzione degli elettrodomestici. Sebbene siano progettati per essere efficienti, necessitano comunque di pulizie periodiche e verifiche, onde evitare guasti e dover richiedere l’intervento di un riparatore specializzato, ad esempio un tecnico per l’assistenza Indesit a Torino, che possa risolvere il problema.

Insieme alla manutenzione è fondamentale leggere con attenzione il libretto delle istruzioni e capire qual è la modalità di utilizzo più adatta alle abitudini di ognuno e soprattutto quali sono i consigli più utili per evitare consumi eccessivi. Le lavatrici e le lavastoviglie ad esempio devono essere adoperate a pieno carico, onde evitare di far riscaldare più acqua di quanta è necessaria e di far andare sotto sforzo il cestello e gli augelli senza che ce ne sia bisogno. Un altro accorgimento è quello di non lasciare in stand by gli elettrodomestici perché la lucina rossa sempre accesa non solo è fonte di consumo di energia ma usura l’elettrodomestico che, di fatto, resta acceso 24h/24. Per quanto riguarda infine il frigorifero, è importante aprirlo poche volte al giono, quando è strettamente necessario, altrimenti si crea uno sbalzo termico nocivo per il cibo e per l’elettrodomestico stesso.

Image by Photo Mix from Pixabay