“Puliamo i nostri parchi”: aperte le adesioni per partecipare alla pulizia del Bramante

Giovedì 22 luglio al parco Bramante di Asti, avrà luogo l’iniziativa “Volontariato Giovani – Puliamo i nostri parchi”: esperienza di volontariato estivo rivolta ai giovani della città dai 13 ai 25 anni promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Asti in collaborazione con gli Assessorati all’Ambiente, al Patrimonio e alle Politiche Sociali e Volontariato.

I gruppi di giovani volontari si incontreranno alle 9 presso la pista rossa di pattinaggio del parco Bramante con guanti e sacchi per ripulire l’area verde e al contempo dare un forte esempio e stimolo alla cittadinanza a prendersi cura della propria città.

Alcuni volontari potranno inoltre partecipare alla verniciatura delle panchine del parco, per renderlo ancora più bello e accogliente. Tutto il materiale necessario alla raccolta dei rifiuti e alla verniciatura delle panchine sarà messo a disposizione dagli Assessorati alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali.

Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare un modulo (firmato dai genitori per i minorenni) a disposizione presso lo sportello Informagiovani Asti c.so Alfieri angolo via Goltieri.

L’iniziativa si svolgerà grazie alla collaborazione della Pastorale Giovanile della Diocesi di Asti, della sezione giovanile del Comitato Palio Don Bosco (borgo di riferimento per il parco Bramante) e dei giovani volontari del Servizio Civile Universale della città di Asti.

Per info: Claudia Binello – Servizio Istruzione e Servizi Educativi 0141/399644 – Alessandra Lagatta e Guido Vercelli – Servizio Civile Universale e Informagiovani 0141/399423 – 0141/399534