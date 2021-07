Prima riunione per il nuovo consiglio direttivo del CSVAA

Venerdì 25 giugno si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo del CSVAA, entrato in carica a seguito dell’elezione svoltasi in seno all’Assemblea dei Soci della settimana antecedente.

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, si è provveduto all’assegnazione degli incarichi che, oltre a Rosanna Viotto come Presidente, vede Francesco Marzo (Ass. ANA – Sezione Provinciale di Asti – ODV) nel ruolo di Vice Presidente, mentre Lorella Giordano (Ass. La Vita Buona di San Michele, Alessandria – ODV) e Maria Teresa Pippione (Ass. Alzheimer di Asti – ODV) sono state designate rispettivamente come Segretario e Tesoriere del CSVAA.

Come Presidente del Collegio dei Probiviri è stata incaricata Enrica Coppo (Ass. ADA ASTI CUNEO – ODV).