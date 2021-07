Presidio della Rete Welcoming Asti in vista della marcia della pace PerugiAssisi

Venerdì 23 luglio dalle 18 ci sarà l’ormai consueto presidio mensile organizzato dalla Rete Welcoming Asti in piazza San Secondo ad Asti.

“Sarà un momento per ricordare e denunciare la tragica situazione dei migranti in Libia e nel Mediterraneo che, purtroppo, non ha impedito il rinnovo degli accordi con la Libia, sia per iniziare a pensare il percorso di avvicinamento e la partecipazione per chi potrà alla prossima marcia della pace PerugiAssisi che si terrà il 10 ottobre- spiegano gli attivisti – Utilizzeremo la piazza come spazio di incontro e dialogo perché il cammino possa essere il più possibile aperto e condiviso.

Di seguito una breve presentazione della Marcia della pace PerugiAssisi da parte del comitato promotore

La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri e vulnerabili; la crisi climatica sta peggiorando; malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari .

E’ TEMPO DI RICOMINCIARE A LAVORARE PER LA PACE

I prossimi 10 anni saranno decisivi. Per fermare il cambiamento climatico. Per impedire una nuova guerra mondiale. Per uscire dalla crisi sociale ed economica. Per effettuare la transizione ecologica. Per democratizzare la rivoluzione digitale. Per prevenire nuove grandi migrazioni…

Per affrontare e risolvere questi grandi-problemi-comuni-glocali, c’è bisogno dell’impegno di tutti gli abitanti della terra, cittadini, cittadine e istituzioni di ogni livello. Dobbiamo sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura” capace di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono. Cura delle giovani generazioni, cura della scuola, cura degli altri, cura del pianeta, cura del bene comune e dei beni comuni, cura dei lavori di cura, cura della città, cura dei diritti umani, cura della democrazia,… C’è bisogno di una politica e un’ economia della cura.

LA CURA È IL NUOVO NOME DELLA PACE

Domenica 10 ottobre 2021 inauguriamo insieme il decennio della cura. Partecipa alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità”.