Presenza di ossido di etilene, richiamati burger e cotolette vegetali di Despar e Pam Panorama Bio

Sono ormai decine i prodotti ritirati dal Ministero della salute in Italia, e da altre autorità sanitarie nel resto d’Europa. Un’emergenza senza fine, quella dell’ossido di etilene, il fumigante cancerogeno e genotossico al centro di ritiri dal mercato in tutto il mondo da diversi mesi.

Dopo aver sconvolto il mercato dei prodotti da forno, dei dolciumi e di molti altri alimenti contenenti sesamo trovato contaminato e proveniente soprattutto dall’India, le autorità europee pensavano forse di aver risolto il problema. Invece oggi, il ministero della Salute ha diffuso gli avvisi di richiamo di alcuni lotti di burger vegetali vendute con i marchio Despar Veggie e Pam Panorama Bio per la “presenza di ossido di etilene in materia prima utilizzata riscontrata a seguito di analisi di autocontrollo”. I prodotti in questione sono:

Burger classico bio fresco Despar Veggie in confezioni da 160 grammi, appartenenti ai lotti F600317 con scadenza 04/08/2021, F600359 con scadenza 06/08/2021, F600419 con scadenza 11/08/2021, F600465 con scadenza 13/08/2021, F600535 con scadenza 18/08/2021, e F600568 con scadenza 20/08/2021 (clicca qui per scaricare la scheda —–>>>> RICHIAMO_BURGER_VEGETALE)

Miniburger quinoa e zucchine fresco Despar Veggie in confezioni da 160 grammi, appartenenti ai lotti F600418 con scadenza 11/08/2021, F600464 con scadenza 13/08/2021, F600534 con scadenza 18/08/2021, F600567 con scadenza 20/08/2021, e F600207 con scadenza 28/07/2021 (clicca qui per scaricare la scheda —–>>>> RICHIAMO_MINIBURGER_ZUCCHINE_QUINOA)

Miniburger miglio e carote bio fresco Despar Veggie, in confezioni da 160 grammi, appartenenti ai lotti F600315 con scadenza 04/08/2021, F600254 con scadenza 30/07/2021, F600357 con scadenza 06/08/2021, F600417 con scadenza 11/08/2021, F600463 con scadenza 13/08/2021, F600533 con scadenza 18/08/2021, e F600566 con scadenza 20/08/2021 (clicca qui per scaricare la scheda —–>>>>RICHIAMO_MINIBURGER_MIGLIO_CAROTE)

Cotolette vegetali surgelate Pam Panorama Bio in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto FP00568 e la data di scadenza 27/05/2023 (clicca qui per scaricare la scheda —–>>>>C_17_PubblicazioneRichiami_1328)

Burger vegetale con semi di quinoa surgelati Pam Panorama Bio in confezioni da 150 grammi con il numero di lotto FP00600 e la data di scadenza 09/06/2023 (clicca qui per scaricare la scheda —–>>>> C_17_PubblicazioneRichiami_1329)

I burger vegetali richiamati sono stati prodotti per Despar Italia Carl e Pam Panorama Spa da Kioene nello stabilimento di via Caltana 43 a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova. Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che avessero acquistato i prodotti sopra indicati a non utilizzarli e a restituirli al punto vendita per il rimborso.