“Piemonte for weddings”: idee per nozze deluxe con il progetto regionale dedicato

In Piemonte è arrivato “Wed in Italy – Un matrimonio all’italiana”, un format nazionale ispirato alle serie TV, sviluppato insieme ai Positivitrip, una coppia di YouTuber professionisti con oltre 22.500 iscritti sul proprio canale YouTube e 32.000 follower su Instagram.

È il progetto “Piemonte for weddings”, per far conoscere i territori piemontesi a wedding planner nazionali e internazionali e valorizzare le aree dotate di un’offerta ideale per il target che cerca location prestigiose per nozze indimenticabili.