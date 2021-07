“Piccolo Comune amico”: Castelnuovo Belbo premiato a Roma per le sue eccellenze agroalimentari

Sindaco e vice sindaco di Castelnuovo Belbo hanno partecipato oggi, martedì 6 luglio, all’Auditorium della musica a Roma alla premiazione del premio “Piccolo Comune amico” istituito dal Codacons per valorizzare le eccellenze locali.

Presenti alla premiazione il presidente Codacons Marco Ramadori, Miss Italia 2020 Martina Sambucini e il giornalista Gianni Ippoliti. In collegamento il presidente Codacons Carlo Rienzi e Vittorio Sgarbi. Sono intervenuti il presidente della Coldiretti Stefano Masini e il presidente Anci Massimo Castelli.

Il Comune di Castelnuovo Belbo è risultato al 4° posto su circa 5000 piccoli comuni d’Italia per le eccellenze nel campo agroalimentare grazie al cardo gobbo, presidio slow food, alla produzione di miele, pappa reale e prodotti dell’alveare, realizzati con forme di produzione ecosostenibile nonché alla produzione di vino, grazie ai numerosi vigneti del territorio, tra i quali spiccano il Barbera e il Moscato e, soprattutto, il Cru Crivelletto da cui nasce il Nizza DOCG.

“Un ringraziamento particolare alle aziende che hanno aderito a questo progetto e a tutti gli amici del comune che oltre alla giuria tecnica, hanno partecipato con i loro voti a questo concorso che ha permesso di raggiungere questo ottimo risultato per il rilancio del territorio. Un’altra conferma dell’ impegno costante dell’ amministrazione comunale” è il commento del sindaco Aldo Allineri.

Il Codacons ha premiato il Comune di Castelnuovo Belbo con una targa, un video e una intensa pubblicità su vari social e riviste di categoria, in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay e il patrocinio di Anci e Uncem, per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di cinquemila abitanti.

“In questo modo verrà dato massimo risalto a queste realtà completamente da scoprire mettendo in evidenza le loro eccellenze e permettendo la loro scoperta a livello nazionale ed internazionale” conclude il primo cittadino.