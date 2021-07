Paolo Tinelli, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, lascia l’incarico dopo 38 anni di carriera

Il primo agosto andrà in pensione per raggiunti limiti di età il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Paolo Tinelli, già Vicecapo Sezione del Turno “D”.

Nei suoi 38 anni di carriera Il Capo Reparto ha prestato servizio presso i Comandi di Asti e Torino, partecipando negli anni anche a numerose calamità che hanno colpito l’Italia ( la Valtellina, l’Abruzzo, l’Emilia ed il centro Italia).

Lascia pertanto il Comando di Asti, per la meritata pensione, un’importante figura che ha saputo farsi apprezzare dai Colleghi sia per le sue grandi doti professionali che per quelle umane.