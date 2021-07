Panna, piccolo meticcio di appena tre mesi, è arrivata alla residenza per anziani di Castell’Alfero

Alla Residenza per anziani di Castell’Alfero, gestita dalla Cooperativa sociale Il Faro, è arrivata Panna. Partita da Avellino dopo essere stata recuperata dall’ Associazione Tutela Animali Randagi “Il mondo di Ross”, dopo quasi 24 ore di viaggio alle 12 di oggi è giunta a destinazione per incontrare la sua nuova famiglia.

L’arrivo della cucciola è stato un momento festoso per tutti gli ospiti della residenza, durante la settimana infatti i preparativi per l’accoglienza del nuovo compagno hanno impegnato i nonni in diverse attività, dalla preparazione della cuccia a quella delle palline da gioco.

“Sono fiduciosa, come è già successo per altre nostre strutture – afferma il Presidente della Cooperativa Il Faro Carla Ferrato – del ruolo positivo che hanno gli animali sugli anziani. Il loro ingresso continuo ottiene sempre moltissimi gradimenti, ma la cosa più importante è il miglioramento dell’umore che abbiamo riscontrato in coloro che vivono a contatto con un animale.”

“Accarezzare un “pet” ha come conseguenza diretta la nascita di maggiori sorrisi, è per questo che continueremo ad adottare animali nelle nostre strutture. L’adozione è importante perché ci permette di migliorare la qualità della vita di entrambi, e ciò ci rende doppiamente felici.” conclude Carla Ferrato.