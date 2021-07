Palio di Asti 2021: Jonatan Bartoletti “Scompiglio” è il fantino di Montechiaro d’Asti

Il Rettore del Comitato Palio Montechiaro ed il Sindaco di Montechiaro, annunciano che il Fantino che difenderà i colori del Comune di Montechiaro d’Asti per la Corsa del Palio di Asti nell’anno del Signore 2021, sarà Jonatan Bartoletti detto “Scompiglio”, fantino di provata esperienza, vincitore di 5 edizioni del Palio di Siena.

L’accordo con “Scompiglio”, al quale è stata ridotta la squalifica dal Palio di Asti nel corso del 2020, è stato siglato in virtù di una missiva a firma del Sindaco della Città di Asti e Presidente del Consiglio del Palio, che recita “nulla osta da parte mia all’ingaggio del fantino Jonatan Bartoletti”, datata 18 Gennaio 2021.

“Scompiglio” sarà regolarmente alle prove di Asti il giorno 24 Luglio 2021 indossando i colori di Montechiaro.

Grande soddisfazione ed entusiasmo desta l’ingaggio del Fantino Bartoletti per i colori di Montechiaro in paese.

Rettore e Sindaco ringraziano la Commissione Corsa per il lavoro svolto e che ha portato ad indossare la casacca bianco-celeste di Montechiaro d’Asti su un fantino di provata esperienza come il Signor Bartoletti.