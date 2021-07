Online la piattaforma “Social Mapping”, la vetrina digitale per gli Enti del Terzo Settore di Asti e Alessandria

È online la piattaforma digitale Social Mapping (www.socialmapping.it) recentemente realizzata da un articolato partenariato territoriale costituito dagli Enti gestori dei servizi sociali delle province di Alessandria e Asti, dall’associazione di promozione sociale Lab121 (www.lab121.org) e Proteina società cooperativa e dal CSVAA.

La piattaforma nasce per offrire una vetrina digitale ai servizi istituzionali degli Enti delle due province, alle attività e ai progetti degli Enti del Terzo Settore in ambito welfare, cultura e ambiente e per costituire uno strumento di ingaggio, partecipazione e mutuo aiuto tra i cittadini.

Al fine di valorizzare la presenza di tutte le associazioni sui territori delle province di Alessandria e Asti, le informazioni delle associazioni dei settori socio-assistenziale, culturale e ambientale comprese nell’Atlante delle Associazioni del CSVAA saranno a breve pubblicate sulla piattaforma Social Mapping. Ogni associazione avrà una propria “pagina”, che potrà essere gestita dall’associazione stessa.

Invitiamo quindi le associazioni ad utilizzare la piattaforma, “riscattando” il proprio profilo se già inserito o creandone uno (se rientranti nei tre settori indicati). L’utilizzo della piattaforma è semplicissimo: dopo essersi registrati individualmente sarà possibile creare il profilo della propria organizzazione o, se già esistente sul sito, riscattarne il controllo per pubblicare le notizie – i post – riferite alle vostre attività e progetti.

Social Mapping si ispira all’esperienza di attivismo civico di www.covid19alessandria.help, promossa da Lab121, di concerto con 15 organizzazioni del privato sociale del territorio (patrocinata dal CSVAA) e premiata come miglior esperienza di rete dal Corriere Buone Notizie, il supplemento dedicato al Terzo Settore del quotidiano meneghino.

Per ogni necessità è possibile scrivere a info@socialmapping.it o seguire i video tutorial presenti a questa pagina: https://www.socialmapping.it/tutorial; per ulteriori informazioni, siete invitati a contattare il CSVAA ai recapiti al@csvastialessandria.it e at@csvastialessandria.it.