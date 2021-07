Nuovi Presidenti per i Club Rotary di Asti e Canelli-Nizza Monferrato

Anche i Club Rotary della provincia di Asti – nel pieno rispetto delle misure anti-covid – hanno iniziato la loro nuova attività.

Infatti, dopo il passaggio di consegne avvenuto presso la sede estiva del R..C. Asti – l’albergo ristorante “Ca’ Vittoria” a Tigliole – tra il presidente uscente Marco Stobbione e quella entrante Rossella Maggiora, e dei giovani del Rotaract Alessandro Besio e Eugenio Cristofanini, sabato scorso a Villa Camillina a Canelli si è svolta la cerimonia tra la presidente Luisella Martino e Aldo Zaio del R.C. Canelli-Nizza Monferrato.

L’ultimo atto da presidente di Marco Stobbione è stato quello di consegnare a Giorgio Gianuzzi, che quest’anno ricoprirà il prestigioso ruolo di Prefetto Distrettuale al fianco del Governatore Silvia Scarrone, l’”Attestato di Apprezzamento” conferitogli da Roberto Xausa Coordinatore per l’Immagine Pubblica e la Comunicazione del Rotary International per l’Italia San Marino e Malta, per i anni di attività di comunicatore distrettuale. Parimenti a Canelli Luisella Martino prima di consegnare il nuovo “collare” ha formalizzato i suoi ultimi atti da presdiente.

Ha “spillato” due nuovi soci del Club: Arianna Orma e Giovanni Chiavazza, ha consegnato di “Attestati Rotariani” a Federico Braggio e Hicham Barida; infine, l’Assistente del Governatore Valter Chiappussi ha consegnato alla Martino l’”Attestato del Governatore“ per il lavoro svolto nel suo anno. Auguri di un buon lavoro son stati indirizzati anche a Nino Giugliano segretario del Club Canelli-Nizza Monferrato che quest’anno passerà a ricoprire l’importante ruolo di Segretario Distrettuale.

Nella foto sotto Stobbione consegna l’”Attestato di Apprezzamento” del Rotary International a Giorgio Gianuzzi

Nella foto principale il nuovo Consiglio Direttivo del Club Rotary Canelli-Nizza Monferrato con al centro, i presidenti Martino e Zaio.